2018-12-11T08:48:55+03:00
Политика

Организаторы выборов в ДНР и ЛНР попали под санкции Евросоюза

Ограничительные меры введены против девяти представителей республик Донбасса, участвовавших в организации выборов 11 ноября
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Леонид Пасечник. Фото: glava-lnr.infoЛеонид Пасечник. Фото: glava-lnr.info
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10 декабря Евросоюз ввел санкции против девяти человек за организацию и проведение выборов глав и депутатов Народных советов ДНР и ЛНР, которые состоялись 11 ноября. Ограничительные меры введены против Главы ЛНР Леонида Пасечника, председателя Народного совета Дениса Мирошниченко, председателя ЦИК ЛНР Елены Кравченко, ее заместителя Максима Свидченко, секретаря ЦИК Екатерины Терещенко. Из ДНР под санкциями оказались председатель Народного совета Владимир Бидевка, председатель ЦИК Ольга Позднякова, ее заместитель в ЦИК Алексей Найденко и секретарь ЦИК Владимир Высоцкий.

Санкции предусматривают запрет на въезд в Евросоюз и замораживание всех активов. Решение вступило в силу с момента публикации.

- Мы провели открытые и демократичные выборы в соответствии с мировыми стандартами. Этот факт подтвердили десятки иностранных наблюдателей, - прокомментировал Глава ЛНР Леонид Пасечник.

Он подчеркнул, что власти Республик предоставили жителям возможность воспользоваться их конституционным правом.

- Евросоюз счел это незаконным и пытается запугать наших людей санкциями, что само по себе абсолютно безосновательно и даже нелепо. Налицо очередная подмена понятия демократии, которое Евросоюз трактует на своё усмотрение, - считает руководитель Республики.

Решение о санкциях было опубликовано в Официальном журнале ЕС — правительственном бюллетене Европейского союза.

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