Киев осудил на 5 лет участницу референдума ЛНР из города Счастье

11 Дек. 08:40 2018-12-11T08:40:15+03:00

В 2014 году на избирательном участке женщина выполняла обязанности секретаря избирательной комиссии

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Весной 2014 года жительница города Счастье (Новоайдарский район) принимала активное участие в организации и проведении референдума в поддержку ЛНР.

На избирательном участке, расположенном в помещении местного дворца культуры, женщина выполняла обязанности секретаря избирательной комиссии. Она разъясняла участникам проведения референдума их функции, оформляла списки избирателей, проводила подсчет бюллетеней, подписывала и передавала протоколы о результатах референдума.

Новоайдарский районный суд признал женщину виновной в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, совершенного по предварительному сговору группой лиц (часть 2 статьи 110 УК Украины) и назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы с испытательным сроком на 3 года.

Это еще один наглядный пример расправы украинских властей с жителями Донбасса, не желающими жить в государстве, где процветает нацизм. И это еще одно свидетельство, что Киев не собирается выполнять Минские соглашения. Один из пунктов договоренностей обязывает Украину принять закон об амнистии.