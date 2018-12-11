На частной шахте в Шахтерске присвоили зарплату 100 работников
На одной из частных шахт города главный бухгалтер получила от своего руководителя распоряжение выплатить работникам лишь часть начисленной за месяц зарплаты. Остальную сумму «заморозили», сославших на отсутствие денег. Случилось это в один из месяцев прошлого года. А потом горняков «кормили завтраками», обещая вернуть долг в следующем месяце.
- В результате должностными лицами были присвоены денежные средства более 100 работников на общую сумму более полумиллиона рублей, которыми они распорядились по своему усмотрению, - сообщил начальник сектора по борьбе с экономическими преступлениями Шахтерского горотдела МВД ДНР Роман Романов.
Согласно санкции статьи 172 УК ДНР (присвоение или растрата, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере) руководителям шахты грозит максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет со штрафом в размере до 10 тысяч рублей.
Кстати, директор и главбух действовали по достаточно распространенной на шахтах схеме обмана работников. Для этого обычно выплачивается часть зарплаты за один месяц, часть – за второй, часть за третий. Потом погашается лишь часть долга за первый месяц. И так далее – пока работник не запутается в расчетах. Или не «простит» руководству задолженность.