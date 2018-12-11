На частной шахте в Шахтерске присвоили зарплату 100 работников

11 Дек. 07:16 2018-12-11T07:16:09+03:00

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На одной из частных шахт города главный бухгалтер получила от своего руководителя распоряжение выплатить работникам лишь часть начисленной за месяц зарплаты. Остальную сумму «заморозили», сославших на отсутствие денег. Случилось это в один из месяцев прошлого года. А потом горняков «кормили завтраками», обещая вернуть долг в следующем месяце.

- В результате должностными лицами были присвоены денежные средства более 100 работников на общую сумму более полумиллиона рублей, которыми они распорядились по своему усмотрению, - сообщил начальник сектора по борьбе с экономическими преступлениями Шахтерского горотдела МВД ДНР Роман Романов.

Согласно санкции статьи 172 УК ДНР (присвоение или растрата, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере) руководителям шахты грозит максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет со штрафом в размере до 10 тысяч рублей.

Кстати, директор и главбух действовали по достаточно распространенной на шахтах схеме обмана работников. Для этого обычно выплачивается часть зарплаты за один месяц, часть – за второй, часть за третий. Потом погашается лишь часть долга за первый месяц. И так далее – пока работник не запутается в расчетах. Или не «простит» руководству задолженность.