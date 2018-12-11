2018-12-11T07:13:54+03:00
Звезды

В Донбассе снова «гуляет» африканская чума

В Рубежном Луганской области на свалке найдены 13 трупов свиней, зараженных африканской чумой (АЧС)
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Фото: birdofprey.ruФото: birdofprey.ru
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О новой вспышке африканской чумы в Донбассе сообщила 10 декабря пресс-служба Рубежанского городского совета.

Выяснилось, что еще 4 декабря в Рубежном на территории полигона твердых бытовых отходов было выявлено 13 трупов свиней. При исследовании патологического материала в Днепропетровской лаборатории ветеринарной медицины был поставлен диагноз – АЧС. На территории Рубежного объявлен карантин.

Это не первая вспышка африканской чумы в Донбассе в нынешнем году. В конце июля в селе Долина Славянского района Донецкой области был зарегистрирован очаг АЧС в одном из личных хозяйств. Для недопущения распространения вируса вокруг сел Долина и Краснополье обустроили дезбаръер и карантинные посты на въездах и выездах. Все свиньи в радиусе 3 км были уничтожены. Хозяевам компенсировали убытки, исходя из живого веса животных.

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