За прошедшую неделю от обстрелов ВСУ пострадал один мирный житель ДНР

СЕГОДНЯ 18:57 2018-12-10T18:57:05+03:00

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С 3 по 9 декабря Вооружённые силы Украины 137 раз нарушили режим прекращения огня. В результате вооружённой агрессии украинской армии пострадал один мирных житель Республики. Неутешительные итоги минувшей недели подвели в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации огня и в переговорном процессе.

— По нашим данным за минувшую неделю, с 3 по 9 декабря, для обстрелов территории ДНР было использовано 15 ящиков боеприпасов, что составляет 1 119 единиц различных снарядов, — сообщили в Представительстве ДНР в СЦКК и в переговорном процессе.

Среди этих боеприпасов 16 мин калибром 120 миллиметров и 71 мина калибром 82 миллиметра.

В результате вооружённой агрессии украинской армии была ранена мирная жительница посёлка Зайцево в Горловке.

Напомним, за минувшие сутки было зафиксировано 21 нарушение режима прекращения огня (подробнее).