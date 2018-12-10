2018-12-10T17:34:55+03:00
Политика

Националисты Украины объявили мобилизацию

В течении недели они собираются прибыть в зону проведения «ООС»
Цесанна АНТОНЕНКО
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В Украине всё-таки объявлена мобилизация. Не среди мирного населения страны, а среди радикальных национальных организаций, которые запрещены в Российской Федерации. Об этом сегодня, 10 декабря, сообщил заместитель командующего оперативным командованием Республики, полковник Эдуард Басурин.

— Объявлена мобилизация в двадцати четырех резервных сотнях (батальонах) расположенных в каждой области Украины, после проведения подготовительных сборов. В течении недели националисты прибудут в зону «ООС», — сообщил Эдуард Басурин.

Не исключено, что эти отряды будут привлечены к проведению зачисток на территории Донбасса, временно находящейся под контролем Украины.

Кроме того, по данным разведки именно им будет отведена роль заградотрядов за спинами наступающих украинских подразделений.

Напомним, что сегодня Эдуард Басурин рассказал, как, когда и откуда Киев планирует начать наступление на Донбасс (подробнее).

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