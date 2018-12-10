Срочное сообщение оперативного командования ДНР: под Волновахой боевики ВСУ выгрузили нескольких человеческих трупов
Украина в очередной раз готовит провокацию против Донецкой Народной Республики. Наблюдатели Народной милиции на передовой наблюдают за действиями военнослужащих украинской армии.
— Вблизи своих позиций в районе н.п. Новотроицкое оккупанты выгрузили из бронетранспортера нескольких человеческих трупов. БТР уехал. Неподалеку от места разгрузки сейчас находится украинская карета скорой медицинской помощи и боевая машина пехота ВФУ, — сообщили в оперативном командовании Республики.
По неподтверждённым данным в районе готовящейся провокации находятся средства массовой информации Украины, которые должны осветить происходящее. Не исключено, что эта «постановка» необходима для того, чтобы обвинить ДНР в обстрелах.
— Наши подразделения огня не открывают и продолжают наблюдение, — заверили в оперативном командовании ДНР.
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