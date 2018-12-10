2018-12-10T16:50:28+03:00
Политика

Срочное сообщение оперативного командования ДНР: под Волновахой боевики ВСУ выгрузили нескольких человеческих трупов

Не исключено, что это сделано для того, чтобы обвинить НМ Республики в обстрелах, которых не было
Цесанна АНТОНЕНКО
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Украина в очередной раз готовит провокацию против Донецкой Народной Республики. Наблюдатели Народной милиции на передовой наблюдают за действиями военнослужащих украинской армии.

— Вблизи своих позиций в районе н.п. Новотроицкое оккупанты выгрузили из бронетранспортера нескольких человеческих трупов. БТР уехал. Неподалеку от места разгрузки сейчас находится украинская карета скорой медицинской помощи и боевая машина пехота ВФУ, — сообщили в оперативном командовании Республики.

По неподтверждённым данным в районе готовящейся провокации находятся средства массовой информации Украины, которые должны осветить происходящее. Не исключено, что эта «постановка» необходима для того, чтобы обвинить ДНР в обстрелах.

— Наши подразделения огня не открывают и продолжают наблюдение, — заверили в оперативном командовании ДНР.

Напомним, что сегодня Эдуард Басурин рассказал, как, когда и откуда Киев планирует начать наступление на Донбасс (подробнее).

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