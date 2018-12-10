В Зуевке ограбили аптеку

СЕГОДНЯ 16:05 2018-12-10T16:05:09+03:00

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В Зуевке ограбили поселковую аптеку. Злоумышленник ворвался в отделение в вечернее время, когда в зале не было покупателей, напал на провизора, обхватил женщину рукой за шею, и похитил выручку – 9 600 рублей.

- Стражи порядка по «горячим следам» установили личность и местонахождение мужчины, обоснованно подозреваемого в совершении грабежа в поселке Зуевка. Ранее судимому местному жителю грозит до 7 лет лишения свободы, - сообщили Харцызском горотделе МВД.

В помещении аптеки были установлены камеры видеонаблюдения, и опознать злоумышленника, проживающего в небольшом посёлке, не составило труда.

- Полицейские уже на следующее утро установили его местонахождение и задержали. Часть денег - около 3 500 рублей, стражи порядка изъяли у подозреваемого, который сознался в содеянном, - сообщили правоохранители.

Действия 46-летнего жителя Зуевки подпадают под санкции ч. 2 ст. 173 УК ДНР (грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия).

За содеянное фигуранту грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет со штрафом в размере до 10 000 рублей, - сообщил начальник СУР Игорь Мирошниченко.