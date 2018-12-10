В конце года пройдёт «Прямая линия» Главы ДНР с жителями государства

10 Дек. 16:02 2018-12-10T16:24:25+03:00

Денис Пушилин анонсировал проведение в конце года «Прямой линии» с жителями ДНР Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

27 декабря в прямом эфире Денис Пушилин, а также вице-премьер-министры и другие члены правительства ответят на вопросы жителей Республики

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Сегодня, 10 октября, во время общения с журналистами Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин анонсировал проведение в конце года «Прямой линии» с жителями ДНР.

— В конце года, 27 декабря, я приму участие в телевизионной программе в формате «Прямой линии». Вопросы мы начнем собирать уже сегодня. Для этого создан специальный сайт, куда можно будет прислать вопросы в различных форматах – аудио, видео и текстовом. Кроме того, вопросы можно будет присылать на мой официальный сайт, — сообщил Денис Пушилин.

Кроме того, в студию будут приглашены вице-премьер-министры, члены Правительства, руководители общественных движений и организаций, которые в прямом эфире всех республиканских телеканалов ответят на вопросы жителей Республики.

Вопросы Денису Пушилину можно высылать на специально созданный сайт, официальный сайт Главы ДНР с помощью специальной формы.

Напомним, что традиция проведения «Прямой линии» с Главой Республики была установлена Первым Главой ДНР Александром Захарченко, который трагически погиб в центре Донецка 31 августа 2018 года.