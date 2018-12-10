2018-12-10T16:24:25+03:00
Общество

В конце года пройдёт «Прямая линия» Главы ДНР с жителями государства

27 декабря в прямом эфире Денис Пушилин, а также вице-премьер-министры и другие члены правительства ответят на вопросы жителей Республики
Цесанна АНТОНЕНКО
Поделиться:
Денис Пушилин анонсировал проведение в конце года «Прямой линии» с жителями ДНРДенис Пушилин анонсировал проведение в конце года «Прямой линии» с жителями ДНРФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
Изменить размер текста:

Сегодня, 10 октября, во время общения с журналистами Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин анонсировал проведение в конце года «Прямой линии» с жителями ДНР.

— В конце года, 27 декабря, я приму участие в телевизионной программе в формате «Прямой линии». Вопросы мы начнем собирать уже сегодня. Для этого создан специальный сайт, куда можно будет прислать вопросы в различных форматах – аудио, видео и текстовом. Кроме того, вопросы можно будет присылать на мой официальный сайт, — сообщил Денис Пушилин.

Кроме того, в студию будут приглашены вице-премьер-министры, члены Правительства, руководители общественных движений и организаций, которые в прямом эфире всех республиканских телеканалов ответят на вопросы жителей Республики.

Вопросы Денису Пушилину можно высылать на специально созданный сайт, официальный сайт Главы ДНР с помощью специальной формы.

Напомним, что традиция проведения «Прямой линии» с Главой Республики была установлена Первым Главой ДНР Александром Захарченко, который трагически погиб в центре Донецка 31 августа 2018 года.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Зуевке ограбили аптеку
Организаторам выборов в Донбассе запретили въезд в Европу
«Такое чувство, что это никогда не случится». Украина снова сорвала разведение сил у Станицы Луганской
Инструкторы НАТО готовят украинских солдат к диверсиям
23 декабря Луганске выступит пианист из Германии Никита Волов
СБУ запретила митрополиту Донецкому и Мариупольскому въезжать на территорию Украины
Обмена пленными не будет? Киев никак не отреагировал на предложение ДНР
МЧС ЛНР: в Красном Луче пенсионер спас из горящей квартиры парализованную соседку
К границам ЛНР перебросили САУ, бронетехнику и боеприпасы
По территории ДНР украинские силовики выпустили почти 170 боеприпасов
Пожар в Донецке 9 декабря: один мужчина погиб
Украинские силовики девять раз обстреляли ЛНР. Есть повреждения
Украинские боевики избили прикладом женщин в оккупированной Станице Луганской
Дончанам лучше не ехать через пункт пропуска «Майорск»
Цены на хлеб в ДНР выросли из-за изъятия урожая у фермеров
Почему в ДНР подорожали курятина и яйца
Погода 10 декабря: в Донецке - дождь, в Луганске - гололед