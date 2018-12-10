Организаторам выборов в Донбассе запретили въезд в Европу
Организаторы выборов в Донбассе попали под санкции ЕС. Всего в списке девять человек. Об этом говорится в заявлении законодательного органа ЕС.
– Совет ЕС утвердил введение ограничительных мер в отношении девяти физических лиц за организацию и проведение незаконных выборов в Луганском и Донецком регионах, – говорится в документе.
Согласно санкциям, организаторам выборов в Донбассе, в том числе представителям администраций ЛНР и ДНР, запрещено въезжать на территорию Европейского союза.
- Помимо этого, в европейских банках заморозят личные счёта попавших под санкции. Решение совета вступит в силу после публикации документа в Официальном журнале Евросоюза, - заявили в Совете ЕС.