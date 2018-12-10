«Такое чувство, что это никогда не случится». Украина снова сорвала разведение сил у Станицы Луганской

10 Дек. 15:39 2018-12-10T15:39:47+03:00

Об этом сообщили в оборонном ведомстве Республики

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Тягомотина с разведением сил у Станицы Луганской продолжается уже долгое время. Складывается такое чувство, что это никогда не случится. Украина вновь и вновь срывает этот план. Количество попыток скоро перевалит за сотню.

В этот раз киевские силовики с целью срыва разведения сил и средств на участке у Станицы Луганской обстреляли район памятника князю Игорю. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

- Район памятника князю Игорю был обстрелян из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по указанию командира 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ полковника Владимира Шведюка, - сообщил он.

Украина не хочет отодвигать свои позиции, и перебрасывать в тыл технику.

- Украинская сторона под видом ответа на якобы провокации со стороны Народной милиции сознательно обстреливает данный район, чтобы не отводить силы и средства в районе Станицы Луганской, - заявил подполковник Марочко.