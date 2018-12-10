Инструкторы НАТО готовят украинских солдат к диверсиям

СЕГОДНЯ 15:33 2018-12-10T15:33:52+03:00

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В населенном пункте Счастье проходит подготовка украинских солдат к проведению диверсионных актов – инструкторы наемники из стран НАТО. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

- Группа из 10 человек в гражданской одежде прибыла в населенный пункт Счастье. Члены группы между собой общаются на английском языке, - сообщил он.

В одном из магазинов города данная группа вызвала интерес у представителей правопорядка, проверка документов выявила у каждого наличие паспорта США, а также еще один документ, после предъявления которого их сразу отпустили.

- По данным оборонного ведомства Республики, «группа прибыла для подготовки личного состава 59-й бригады вооруженных сил Украины к проведению диверсионно-террористических актов», - заявил Марочко. - Проведение диверсий спланировано как на территории Республики, так и на подконтрольной Украине территории для последующего обвинения в этом подразделений Народной милиции ЛНР.