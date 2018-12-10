2018-12-10T15:26:31+03:00
Политика

23 декабря Луганске выступит пианист из Германии Никита Волов

В луганской филармонии представили новую программу «От классики до рока»
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Луганская филармония презентовала новую программу «От классики до рока». За три концертных дня представление слушали почти полторы тысячи человек. В учреждении культуры отметили, что на концерте были и жители подконтрольных Киеву территорий Донбасса.

- Коллектив под управлением Александра Щурова представил зрителям обновлённую версию программы рок-музыки в симфонической обработке, - рассказывают в филармонии.

Концертная программа рассчитана на все возрастные категории.

- На подготовку программы ушло несколько месяцев, но результат того стоил, - говорит дирижер Александр Щуров. - Каждая программа оркестра обязательно содержит в себе элементы новизны, результаты творческого поиска.

23 декабря луганская филармония готовит новую программу «Симфоджаз»

- Концерт пройдет с участием пианиста из Германии Никиты Волова, который специально для этого приедет в Луганск, - добавил дирижёр.

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