2018-12-10T15:17:23+03:00
Политика

СБУ запретила митрополиту Донецкому и Мариупольскому въезжать на территорию Украины

Священник ехал в Свято-Успенский Николо-Васильевский монастырь
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Митрополит Донецкий и Мариупольский Илаларион ехал из столицы Донецкой Народной Республики в Свято-Успенский Николо-Васильевский монастырь, который находится в подконтрольном Киеву поселке Никольское. Однако священнику запретили пересекать линию разграничения и въезд на Украину.

- Без указания объективных на то причин право митрополита Илариона на пересечение линии разграничения - так называемый электронный пропуск в соответствующей базе СБУ - было аннулировано. Причиной возникновения такой ситуации, по словам сотрудника Службы безопасности Украины на КПВВ «Новотроицкое», было названо «особое распоряжение из Киева», - рассказали в УПЦ.

В информационно-просветительском отделе Украинской православной церкви подчеркнули, что такие действия свидетельствуют о «нежелании определенных сил установить мир».

- Поскольку Украинская православная церковь является «единственным связующим звеном, обладающим авторитетом по обе стороны линии разграничения», - отметили там.

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