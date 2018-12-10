2018-12-10T13:37:29+03:00
Политика

Обмена пленными не будет? Киев никак не отреагировал на предложение ДНР

Несмотря на это, Республика останавливаться не планирует. Не получится провести обмен в декабре, будут настаивать на нём в январе
Цесанна АНТОНЕНКО
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ФОТО: архив ДАНФОТО: архив ДАН
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Почти год назад, 27 декабря 2017 года, был проведён последний обмен пленными между ДНР и Украиной. Учитывая этот факт, Республика предложила провести новый обмен в тот же самый день – 27 декабря 2018 года.

— Нами было выдвинуто предложение провести обмен пленными по формуле «всех установленных на всех установленных» 27 декабря. Украинская сторона до сих пор ответ не дала, — сообщила Дарья Морозова.

Уполномоченный по правам человека в ДНР подчеркнула, что сдаваться не намерена. Республика и дальше будет настаивать на проведении обмена и если его не получится провести в декабре, значит будут предлагать январь.

Напомним, что во время очередной встречи гуманитарной подгруппы в Минске 4 декабря представители Республики предложили Украине провести обмен пленными в формате «всех на всех» 27 декабря.

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