2018-12-10T12:50:45+03:00
Происшествия

МЧС ЛНР: в Красном Луче пенсионер спас из горящей квартиры парализованную соседку

Огонь вспыхнул в двухэтажном доме в квартире на первом этаже, где жила 84-летняя парализованная женщина
Цесанна АНТОНЕНКО
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ФОТО: архив сайта gorodskoitelegraf.ruФОТО: архив сайта gorodskoitelegraf.ru
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Вчера вечером, 9 декабря, в 21:30 жильцы двухэтажного дома на улице Лузина в Красном Луче почувствовали сильный запах гари и выбежали из своих квартир. Весь подъезд уже был задымлён.

— Горела квартира на первом этаже. Соседи знали, что там находится одинокая парализованная 84-летняя женщина. До прибытия спасателей один из жильцов, 64-летний мужчина, не раздумывая, проник в горящую квартиру и вынес на улицу беспомощную пенсионерку, — рассказали в пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий ЛНР.

Спасатель получил ожоги кистей и верхних дыхательных путей, а спасенная им женщина – отравление угарным газом. Оба были доставлены в больницу: мужчина – в реанимацию, а женщина – в терапевтическое отделение. Сейчас оба пенсионера стабильны, а храброго спасатели перевели из реанимации в терапию.

Кроме того, на втором этаже в сильно задымлённой квартире были обнаружены ещё двое пенсионеров: мужчина-инвалид и его жена. Женщина не могла ничем помочь своему мужу, только дать мокрую тряпку, чтобы он мог дышать. Сотрудники МЧС вывели обоих на улицу, и они остались живы.

Напомним, что в пожаре в Ленинском районе Донецка погиб пожилой мужчина (подробнее).

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