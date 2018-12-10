К границам ЛНР перебросили САУ, бронетехнику и боеприпасы

СЕГОДНЯ 11:53 2018-12-10T11:53:37+03:00

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Украина продолжает наращивать силы на границах с Луганской Народной Республикой. В прифронтовые районы перебрасывают вооружение, боеприпасы и солдат.

— В районе населенного пункта Орехово в урочище Казенное были зафиксированы три САУ «Гвоздика» калибра 122 мм из состава 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ, — рассказал официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

Кроме того, в район населённого пункта Новозвановка, где находится 14-я механизированная бригада ВСУ, прибыли пять БТР и шесть грузовых автомобилей с боеприпасами и имуществом.

Напомним, что такое расположение войск и техники запрещено Минскими договорённостями и противоречит реализации рамочного соглашения. Разведение сил и средств в районе Станицы Луганской срывалось уже не один раз. В том числе те, которые инициировала сама Украина.