2018-12-10T11:53:37+03:00
Политика

К границам ЛНР перебросили САУ, бронетехнику и боеприпасы

В районе населённого пункта Орехово были зафиксированы «Гвоздики»
Цесанна АНТОНЕНКО
Поделиться:
Изменить размер текста:

Украина продолжает наращивать силы на границах с Луганской Народной Республикой. В прифронтовые районы перебрасывают вооружение, боеприпасы и солдат.

— В районе населенного пункта Орехово в урочище Казенное были зафиксированы три САУ «Гвоздика» калибра 122 мм из состава 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ, — рассказал официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

Кроме того, в район населённого пункта Новозвановка, где находится 14-я механизированная бригада ВСУ, прибыли пять БТР и шесть грузовых автомобилей с боеприпасами и имуществом.

Напомним, что такое расположение войск и техники запрещено Минскими договорённостями и противоречит реализации рамочного соглашения. Разведение сил и средств в районе Станицы Луганской срывалось уже не один раз. В том числе те, которые инициировала сама Украина.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Зуевке ограбили аптеку
В конце года пройдёт «Прямая линия» Главы ДНР с жителями государства
Организаторам выборов в Донбассе запретили въезд в Европу
«Такое чувство, что это никогда не случится». Украина снова сорвала разведение сил у Станицы Луганской
Инструкторы НАТО готовят украинских солдат к диверсиям
23 декабря Луганске выступит пианист из Германии Никита Волов
СБУ запретила митрополиту Донецкому и Мариупольскому въезжать на территорию Украины
Обмена пленными не будет? Киев никак не отреагировал на предложение ДНР
МЧС ЛНР: в Красном Луче пенсионер спас из горящей квартиры парализованную соседку
По территории ДНР украинские силовики выпустили почти 170 боеприпасов
Пожар в Донецке 9 декабря: один мужчина погиб
Украинские силовики девять раз обстреляли ЛНР. Есть повреждения
Украинские боевики избили прикладом женщин в оккупированной Станице Луганской
Дончанам лучше не ехать через пункт пропуска «Майорск»
Цены на хлеб в ДНР выросли из-за изъятия урожая у фермеров
Почему в ДНР подорожали курятина и яйца
Погода 10 декабря: в Донецке - дождь, в Луганске - гололед