2018-12-10T11:06:29+03:00
Политика

По территории ДНР украинские силовики выпустили почти 170 боеприпасов

Армия Киева за минувшие сутки более двадцати раз нарушила режим прекращения огня. Последствия на данный момент уточняются
Цесанна АНТОНЕНКО
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Вооружённые силы Украины ведёт ежедневные обстрелы по прифронтовым и центральным районам Республики. Было зафиксировано двадцать одно нарушение режима прекращения огня.

— В зоне обстрела со стороны Вооружённых формирований Украины оказались следующие районы/населенные пункты: Горловка (посёлок шахты имени Гагарина), Донецк (Трудовские), Донецкий аэропорт (Вольво-Центр), Жабичево, Ясиноватая, Крутая Балка, Спартак, Александровка, Ленинское, Саханка, Октябрь, — сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации огня и в переговорном процессе.

Для обстрелов территории ДНР были использованы миномёты калибром 120 и 82 миллиметра, осколочные гранаты БМП-1 и РПГ, гранаты АГС-17, крупнокалиберные пулемёты и стрелковое оружие. Всего было использовано 169 боеприпасов.

Информация о жертвах и разрушениях на данный момент уточняется.

Напомним, что сутками ранее, 8 декабря, для обстрелов территории ДНР был использован 191 боеприпас.

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