2018-12-10T10:12:29+03:00
Происшествия

Пожар в Донецке 9 декабря: один мужчина погиб

В МЧС Республики сообщили, что пожар в Донецке 9 декабря вспыхнул в посёлке Авдотьино и унёс жизнь одного человека
Цесанна АНТОНЕНКО
Поделиться:
ФОТО: архив сайта oreninform.ruФОТО: архив сайта oreninform.ru
Изменить размер текста:

Поздним вечером пожар в Донецке 9 декабря разбудил мирных жителей посёлка Авдотьино в Ленинском районе столицы. Очевидцы сообщили о бушующем пламени в 22:45.

— Вчера в частном доме по улице Просвещения в посёлке Адотьино вспыхнул пожар, — коротко сообщили в пресс-службе Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Донецкой Народной Республики.

В огне погиб один пожилой мужчина 1936 года рождения, анкетные данные которого на данный момент не разглашаются.

Причины пожара выясняются сотрудниками МЧС Республики и правоохранительными органами.

Напомним, что пожар в Петровском районе столицы 7 декабря унёс жизни двух человек: мужчины 1932 года рождения и женщины 1953 года рождения. Его причина на данный момент также остаётся не установленной.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Управлению ударными беспилотниками ВСУ обучают западные инструкторы
Украина три раза обстреляла ЛНР
За время войны на Донбассе погибли больше 3300 мирных жителей
В ДНР дал сбой мобильный оператор «Феникс»
ВСУ массированно обстреляли западную окраину Донецка
Украина готовит провокации на своей территории, которые могут привести к экологической катастрофе
Порошенко в который раз пообещал освободить Донбасс
Украина сорвала согласование Рождественского перемирия
Итоговая аттестация по русскому языку в 9-м и 11-м классе в ЛНР сильно изменилась
"Три поросенка" - сказка о дружбе и взаимопомощи открыла череду новогодних показов в Донецкой муздраме
Новогоднего перемирия в Донбассе не будет? Представители Украины покинули зал переговоров
Разведка ДНР фиксирует подготовку Украины к активным боевым действиям в Горловке
В Рубежном зенитно-ракетные комплексы размещены вблизи домов
В Минске до сих пор не может начаться работа подгруппы по безопасности
Леонид Пасечник с рабочим визитом посетил Республику Южная Осетия
Прифронтовые населенные пункты обещали не обойти вниманием
Новогодний спектакль "Книга джунглей. Маугли" восстановили в Луганском драмтеатре
Подписан договор о дружбе между ЛНР и Южной Осетией
Юные воришки сигарет задержаны в Снежном