Пожар в Донецке 9 декабря: один мужчина погиб

СЕГОДНЯ 10:12 2018-12-10T10:12:29+03:00

В МЧС Республики сообщили, что пожар в Донецке 9 декабря вспыхнул в посёлке Авдотьино и унёс жизнь одного человека

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Поздним вечером пожар в Донецке 9 декабря разбудил мирных жителей посёлка Авдотьино в Ленинском районе столицы. Очевидцы сообщили о бушующем пламени в 22:45.

— Вчера в частном доме по улице Просвещения в посёлке Адотьино вспыхнул пожар, — коротко сообщили в пресс-службе Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Донецкой Народной Республики.

В огне погиб один пожилой мужчина 1936 года рождения, анкетные данные которого на данный момент не разглашаются.

Причины пожара выясняются сотрудниками МЧС Республики и правоохранительными органами.

Напомним, что пожар в Петровском районе столицы 7 декабря унёс жизни двух человек: мужчины 1932 года рождения и женщины 1953 года рождения. Его причина на данный момент также остаётся не установленной.