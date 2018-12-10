2018-12-10T09:27:09+03:00
Политика

Украинские силовики девять раз обстреляли ЛНР. Есть повреждения

В результате обстрелов ВСУ в посёлке Донецкий повреждён жилой дом. Пострадавших нет
Цесанна АНТОНЕНКО
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Вооружённые силы Украины продолжают вести ежедневные обстрелы территории ЛНР. За минувшие сутки было зафиксировано девять нарушений режима прекращения огня, в результате которых повреждён один жилой дом в населённом пункте Донецкий.

— Под обстрел украинских вооружённых формирований попали позиции Народной милиции ЛНР в районах населённых пунктов Николаевка (памятник «Князь Игорь»), Желобок, Голубовское, Донецкий, Золотое-5 (Михайловка), Калиново, Логвиново и Лозовое, — рассказали в Представительстве Республики в СЦКК.

Обстрелы велись с применением миномётов калибром 120 и 82 миллиметра, осколочных гранат БМП-1 и СПГ-9, гранат АГС-17, крупнокалиберных пулемётов и стрелкового оружия.

В результате обстрелов зафиксированы серьёзные повреждения жилого дома по улице Калинина в посёлке Донецкий. В доме частично обрушился потолок, разбита кровля и окна.

К счастью никто из мирных жителей Республики не пострадал.

Напомним, сутками ранее, 8 декабря, было зафиксировано шесть нарушений режима прекращения огня.

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