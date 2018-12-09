2018-12-09T22:20:29+03:00
Политика

Украинские боевики избили прикладом женщин в оккупированной Станице Луганской

Пострадавшие мешали мародерам воровать на рынке у местных жителей
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Украинские мародеры не стесняются зарабатывать на войне. Фото: novorosinform.orgУкраинские мародеры не стесняются зарабатывать на войне. Фото: novorosinform.org
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Мародеры из числа украинских боевиков грабят и избивают торговцев на рынке в оккупированной ВСУ Станице Луганской. Об этом сегодня журналистам сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

- Военнослужащие 59-й бригады занимаются мародерством, отбирая товары первой необходимости и продукты питания у местных жителей, торгующих на рынке Станицы Луганской. Отказы военные преступники не принимают и применяют силу к населению, нежелающему отдавать товары и продукты по-хорошему, – рассказал он.

- В результате таких действий украинских военных за последние два дня в медучреждения Станицы Луганской обратились три женщины с гематомами и ушибами, а также мужчина с закрытой черепно-мозговой травмой, полученной вследствие удара прикладом по голове, — сообщил подполковник.

По его словам, сотрудники украинской полиции отказываются документировать правонарушения украинских боевиков, аргументируя это введением военного положения.

Марочко отметил резкий рост правонарушений и преступлений, совершаемых украинскими военнослужащими в отношении мирных жителей Донбасса с момента введения военного положения на Украине.

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