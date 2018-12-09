2018-12-09T21:33:13+03:00
Политика

Дончанам лучше не ехать через пункт пропуска «Майорск»

Там с 10 по 14 декабря будут ремонтировать линии электропередач
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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В течение пяти дней вероятны сбои в работе пункта пропуска «Майорск», связывающего Горловку с Бахмутом. Об этом сообщили в пресс-центре операции объединенных сил (ООС).

В районе Майорска с 10 по 14 декабря будут проводиться ремонтные работы на высоковольтных линиях, чтобы обеспечить стабильную подачу энергии в близлежащие населенные пункты. В пресс-центре предупреждают, что в связи с этим подача электроэнергии на КПВВ может быть временно приостановлена с 8 до 16 часов.

Это приведет к техническим сбоям в работе КПВВ, образованию очередей, нарушению учета граждан, пересекающих границу. Последнее чревато большими неприятностями для пенсионеров. Ведь отсутствие в электронной базе «Аркан» отметок о пересечении может повлечь прекращение выплат украинских пенсий.

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