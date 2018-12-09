2018-12-09T19:57:00+03:00
Политика

Цены на хлеб в ДНР выросли из-за изъятия урожая у фермеров

Директор торговой сети «Семёрочка» Андрей Дундуков прокомментировал ситуацию с ценами на продукт №1
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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- В 2017 году из оборота у фермеров изъяли часть урожая, - назвал первопричину зернового кризиса Андрей Дундуков. - Действовал указ Главы ДНР «О переходе в государственную собственность выращенного урожая сельскохозяйственных растений и плодов кустарников, виноградников и деревьев на самовольно использованных земельных участках». Поэтому в 2018 году фермеры сеяли только на зарегистрированной земле, что привело к снижению сбора урожая. Сегодня этот указ отменен Советом министров.

Поэтому второй кризис был вызван дефицитом зерна.

- Сиюминутно новое зерно не вырастишь. Сегодня Правительство более либеральное. Оно не производит изъятий урожая, выращенного на незарегистрированной земле. У фермеров есть зерно, однако, в ожидании повышения цены в феврале перед посевной кампанией, на рынке оно отсутствует. Не стоит забывать, что был и топливный кризис, именно в уборочную кампанию. Поднялись цены на топливо. Сейчас Правительство столкнулось с проблемами, которые были созданы предыдущим руководством, - уверен Андрей Дундуков.

Он отметил, что сейчас норма выпекаемого социального хлеба составляет 15 процентов от общего количества.

- И такого объема вполне хватает, - считает руководитель «Семерочки». - При увеличении количества зерна путем интервенции из-за рубежа, норма выпечки социального хлеба будет увеличена. Сегодня продается два вида социального хлеба – «Обеденный» и «Арнаут». До конца рабочего дня этот хлеб имеется на прилавках наших магазинов. Дефицита нет.

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