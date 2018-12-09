Почему в ДНР подорожали курятина и яйца

СЕГОДНЯ 19:55 2018-12-09T19:55:07+03:00

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- В Республике была некоторая нехватка мяса курицы, - считает руководитель торговой сети «Семёрочка». - Ажиотаж по куриному мясу формировался спекулянтами, которые выкупали мясо в торговых сетях и реализовывали его на рынках. Этой ситуацией пользовались блогеры, делая информационные вбросы. Можно сказать, что в этом случае повышение цен происходит в головах людей. Сейчас вопрос закрыт. После восстановления нормальной работы «Шахтерской птицефабрики» цены стабилизировались. Например, летом входящая цена на курятину была 111 рублей. Сейчас — 118 рублей. Изменения незначительные. У нас в сети покупатель найдет курятину по 124-129 рублей. С октября цена не меняется.

Андрей Дундуков отмечает, что с первыми заморозками снижается производство яйца, что ведет к его объективному удорожанию.

- С началом заморозков, изменением погодных условий снижается производство куриного яйца, - говорит директор сети «Семерочка». – Это касается и Российской Федерации, откуда также импортируется яйцо. Снижение производства объективно ведет к росту цен. В этом случае Правительство может административными мерами зафиксировать себестоимость яйца, которое производят государственные птицефабрики. Все зависит от местных производителей.