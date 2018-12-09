2018-12-09T19:32:22+03:00
Общество

Погода 10 декабря: в Донецке - дождь, в Луганске - гололед

В понедельник дончан ждет типичная сырая зима
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Зимой в Донецке пока не пахнет Фото: Евгении КарпачевойЗимой в Донецке пока не пахнет Фото: Евгении Карпачевой
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Сильный туман и гололедно-изморозевые отложения ожидаются местами в Луганской Народной Республике ночью и утром 10 декабря. Об этом сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

"Ночью и утром 10 декабря местами по территории Республики ожидается туман, видимость в тумане менее 500 м, гололедные отложения", - предупреждают синоптики.

Гололедно-изморозевые отложения могут быть простыми, когда отмечается один вид отложений (иней, изморозь, гололед, мокрый снег), или сложными, когда отмечается несколько чередующихся слоев различных отложений – например, гололед и изморозь или изморозь и мокрый снег. Гололед – опасное явление, особенно для энергетиков и автомобилистов, так как трудно предсказывается и обычно быстро и интенсивно развивается.

При видимости в тумане менее 500 м и усилении ветра свыше 14 м/с Центром гидрометеорологии объявляется штормовое предупреждение.

В Донецке солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Днем и вечером будет идти мелкий дождь, который постепенно усилится. Температура воздуха 10 декабря от 0° - до +3°. Поэтому дончанам нужно не забыть про зонтики.

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