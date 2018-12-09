2018-12-09T18:20:08+03:00
Общество

Донецкий дизайнер Алеся Кошечкина представила коллекцию "Муза Сансары"

Показ состоялся в художественно-выставочном центре"Арт-Донбасс"
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
Поделиться:
"Муза Сансары" собрал множество зрителей. Фото: dnr-online.ru"Муза Сансары" собрал множество зрителей. Фото: dnr-online.ru
Изменить размер текста:

В субботу в художественно-выставочном Центре «Арт-Донбасс» состоялся премьерный показ коллекции "Муза Сансары" донецкого дизайнера Алеси Кошечкиной.

Дизайнер Алеся Кошечкина представила новую коллекцию 2019. Она основана на революции стилей в искусстве (модернизм, абстракционизм, сюрреализм, кубизм, суперматизм).

Вдохновением для дизайнера послужили такие мастера, как Кандинский, Малевич, Магритт и многие другие художники начала XX века, где творчество, как выражение эмоций путем освобождения от привычного, где отказ от иллюзорного пространства наполнен контрастом и колоритом цветов.

Алеся Кошечкина - довольно известный в Донецке и за его пределами дизайнер. Запомнились ее коллекции "Сны Алисы", "Память", "Розы Донбасса".

Имена донецких дизайнеров давно звучат на лучших подиумах мира, их коллекции собирают не только высокие оценки именитых жюри, но и любовь зрителей. Это Алеся Кошечкина, Светлана Топалова, Ирина Радыш и другие.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Украинским СМИ теперь не так просто посещать передовую Донбасса
Украина снова обстреляла Саханку
Охота за уклонистами: в ВСУ уже хотят загонять подростков
Украина поставила партию беспилотников для химических провокаций
Сотрудникам СБУ снова померещились провокаторы
На украинских блок-постах настоящий грабеж
Сводки "перемирия" в Республике за субботу
Мариупольчанка наказана за отказ лечить ребенка
В Украине планируют "воскресить" "Сатану" - мощнейшие ядерные ракеты
Украинские боевики обстреляли ЛНР
Пьяный водитель в Мариуполе въехал в остановку с людьми
Флаг ДНР был развернут во время протестов во Франции
Небоевые потери ВСУ: Командиры убивают своих солдат за отказ воевать
Завтра в Донецкой филармонии выступят российские музыканты
Чехия поставляет Украине бронетехнику
ВСУ нарушают права херсончан
ВСУ стреляли из ЗРК у линии соприкосновения
Письмо Деду Морозу: Стартовал конкур для детей
ОБСЕ не досчиталась 50 бронемашин ВСУ