Донецкий дизайнер Алеся Кошечкина представила коллекцию "Муза Сансары"

9 Дек. 18:14 2018-12-09T18:20:08+03:00

Изменить размер текста: A A

В субботу в художественно-выставочном Центре «Арт-Донбасс» состоялся премьерный показ коллекции "Муза Сансары" донецкого дизайнера Алеси Кошечкиной.

Дизайнер Алеся Кошечкина представила новую коллекцию 2019. Она основана на революции стилей в искусстве (модернизм, абстракционизм, сюрреализм, кубизм, суперматизм).

Вдохновением для дизайнера послужили такие мастера, как Кандинский, Малевич, Магритт и многие другие художники начала XX века, где творчество, как выражение эмоций путем освобождения от привычного, где отказ от иллюзорного пространства наполнен контрастом и колоритом цветов.

Алеся Кошечкина - довольно известный в Донецке и за его пределами дизайнер. Запомнились ее коллекции "Сны Алисы", "Память", "Розы Донбасса".

Имена донецких дизайнеров давно звучат на лучших подиумах мира, их коллекции собирают не только высокие оценки именитых жюри, но и любовь зрителей. Это Алеся Кошечкина, Светлана Топалова, Ирина Радыш и другие.