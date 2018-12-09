2018-12-09T18:20:08+03:00
Общество

Донецкий дизайнер Алеся Кошечкина представила коллекцию "Муза Сансары"

Показ состоялся в художественно-выставочном центре"Арт-Донбасс"
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
Поделиться:
Комментарии: comments1
"Муза Сансары" собрал множество зрителей. Фото: dnr-online.ru"Муза Сансары" собрал множество зрителей. Фото: dnr-online.ru
Изменить размер текста:

В субботу в художественно-выставочном Центре «Арт-Донбасс» состоялся премьерный показ коллекции "Муза Сансары" донецкого дизайнера Алеси Кошечкиной.

Дизайнер Алеся Кошечкина представила новую коллекцию 2019. Она основана на революции стилей в искусстве (модернизм, абстракционизм, сюрреализм, кубизм, суперматизм).

Вдохновением для дизайнера послужили такие мастера, как Кандинский, Малевич, Магритт и многие другие художники начала XX века, где творчество, как выражение эмоций путем освобождения от привычного, где отказ от иллюзорного пространства наполнен контрастом и колоритом цветов.

Алеся Кошечкина - довольно известный в Донецке и за его пределами дизайнер. Запомнились ее коллекции "Сны Алисы", "Память", "Розы Донбасса".

Имена донецких дизайнеров давно звучат на лучших подиумах мира, их коллекции собирают не только высокие оценки именитых жюри, но и любовь зрителей. Это Алеся Кошечкина, Светлана Топалова, Ирина Радыш и другие.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Украина три раза обстреляли ЛНР
За время войны на Донбассе погибли больше 3300 мирных жителей
В ДНР дал сбой мобильный оператор «Феникс»
ВСУ массированно обстреляли западную окраину Донецка
Украина готовит провокации на своей территории, которые могут привести к экологической катастрофе
Порошенко в который раз пообещал освободить Донбасс
Украина сорвала согласование Рождественского перемирия
Итоговая аттестация по русскому языку в 9-м и 11-м классе в ЛНР сильно изменилась
"Три поросенка" - сказка о дружбе и взаимопомощи открыла череду новогодних показов в Донецкой муздраме
Новогоднего перемирия в Донбассе не будет? Представители Украины покинули зал переговоров
Разведка ДНР фиксирует подготовку Украины к активным боевым действиям в Горловке
В Рубежном зенитно-ракетные комплексы размещены вблизи домов
В Минске до сих пор не может начаться работа подгруппы по безопасности
Леонид Пасечник с рабочим визитом посетил Республику Южная Осетия
Прифронтовые населенные пункты обещали не обойти вниманием
Новогодний спектакль "Книга джунглей. Маугли" восстановили в Луганском драмтеатре
Подписан договор о дружбе между ЛНР и Южной Осетией
Юные воришки сигарет задержаны в Снежном