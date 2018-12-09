2018-12-09T17:10:20+03:00
Политика

Украинским СМИ теперь не так просто посещать передовую Донбасса

После ЧП с гранатометом позиции для журналистов Украины под запретом
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
Поделиться:
Изменить размер текста:

Командование ВСУ запретило украинским журналистам посещать передовые позиции в Донбассе после неудачного репортажа о буднях украинских боевиков в зоне оккупации — записи взрыва неисправного гранатомета. Об этом сегодня, ссылаясь на данные разведки, сообщил начальник пресс-службы Управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

- В настоящее время командованием оккупационных войск отданы указания о запрете прибытия украинских журналистов на передовые позиции, а запись интервью производить в специально подготовленных макетах передовых позиций не менее чем в 10 км от передовой, — отметил Безсонов.

Он добавил, что такое решение о запрете съемок на передовой было принято после того, как в процессе съемок и демонстрации украинскими боевиками ручного противотанкового гранатомета произошел взрыв. Так, журналисты одного из украинских СМИ приехали в село Шумы для съемки репортажа о буднях украинской армии, однако в процессе записи демонстрации военнослужащим ВСУ ручного противотанкового гранатомета произошел взрыв из-за неисправности оружия. Военный получил множественные осколочные ранения, так как в момент записи он находился без средств индивидуальной защиты.

Отмечается, что теперь съемки передовых позиций ВСУ разрешено производить только операторам из подразделений вооруженных формирований Украины.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Донецкий дизайнер Алеся Кошечкина представила коллекцию "Муза Сансары"
Украина снова обстреляла Саханку
Охота за уклонистами: в ВСУ уже хотят загонять подростков
Украина поставила партию беспилотников для химических провокаций
Сотрудникам СБУ снова померещились провокаторы
На украинских блок-постах настоящий грабеж
Сводки "перемирия" в Республике за субботу
Мариупольчанка наказана за отказ лечить ребенка
В Украине планируют "воскресить" "Сатану" - мощнейшие ядерные ракеты
Украинские боевики обстреляли ЛНР
Пьяный водитель в Мариуполе въехал в остановку с людьми
Флаг ДНР был развернут во время протестов во Франции
Небоевые потери ВСУ: Командиры убивают своих солдат за отказ воевать
Завтра в Донецкой филармонии выступят российские музыканты
Чехия поставляет Украине бронетехнику
ВСУ нарушают права херсончан
ВСУ стреляли из ЗРК у линии соприкосновения
Письмо Деду Морозу: Стартовал конкур для детей
ОБСЕ не досчиталась 50 бронемашин ВСУ