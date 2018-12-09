Украинским СМИ теперь не так просто посещать передовую Донбасса

9 Дек. 17:10 2018-12-09T17:10:20+03:00

После ЧП с гранатометом позиции для журналистов Украины под запретом

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Командование ВСУ запретило украинским журналистам посещать передовые позиции в Донбассе после неудачного репортажа о буднях украинских боевиков в зоне оккупации — записи взрыва неисправного гранатомета. Об этом сегодня, ссылаясь на данные разведки, сообщил начальник пресс-службы Управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

- В настоящее время командованием оккупационных войск отданы указания о запрете прибытия украинских журналистов на передовые позиции, а запись интервью производить в специально подготовленных макетах передовых позиций не менее чем в 10 км от передовой, — отметил Безсонов.

Он добавил, что такое решение о запрете съемок на передовой было принято после того, как в процессе съемок и демонстрации украинскими боевиками ручного противотанкового гранатомета произошел взрыв. Так, журналисты одного из украинских СМИ приехали в село Шумы для съемки репортажа о буднях украинской армии, однако в процессе записи демонстрации военнослужащим ВСУ ручного противотанкового гранатомета произошел взрыв из-за неисправности оружия. Военный получил множественные осколочные ранения, так как в момент записи он находился без средств индивидуальной защиты.

Отмечается, что теперь съемки передовых позиций ВСУ разрешено производить только операторам из подразделений вооруженных формирований Украины.