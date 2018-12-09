2018-12-09T17:00:59+03:00
Политика

Украина снова обстреляла Саханку

Огонь велся из Широкино, занятого ВСУ
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Силовики Киева вечером обстреляли из минометов поселок Жабичево к северу от Донецка и село Саханка на юге ДНР. Об этом сегодня сообщили в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

- В 16:05 украинские силовики обстреляли из минометов поселок Жабичево. Было выпущено четыре мины калибром 82 мм. Огонь велся из подконтрольного Киеву поселка Пески, — отметили в СЦКК.

Там также добавили, что под минометным огнем со стороны ВСУ оказалось село Саханка Новоазовского района ДНР. В 16:00 по населенному пункту было выпущено семь мин калибром 82 мм и сделано 12 выстрелов из вооружения БМП. Обстрел велся из поселка Широкино.

Кроме того, Киев доставил на горловское направление большую партию ударных беспилотных летательных аппаратов для организации химической провокации в Донбассе и нанесения ударов по критически важным объектам ДНР.

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