Охота за уклонистами: в ВСУ уже хотят загонять подростков

9 Дек. 15:59 2018-12-09T15:59:13+03:00

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Осенний призыв в Украине сорван - никто не хочет идти служить, хоть армию во всю пиарят - мол НАТОвские стандарты, обучение, питание как у солдат Североатлантического альянса.

Призыв продлится до 31 декабря, но кадровый голод это вряд ли удовлетворит. Поэтому и ловят мужчин на улице, у станций метро, на рынках, в магазинах.

Кзусный случай недавно произошел в Ровно. Сотрудники военкомата вышли на охоту за уклонистами и поймали не того парня.

Он выложил на странице в Facebook видео, фиксирующее все происходящее, а телеканал UA:Рівне пообщался с сотрудниками военкомата и самим автором ролика.

Выяснилось, что молодой человек не призывного возраста шел на работу, когда к нему подъехала машина с людьми в военной форме. Они сообщили, что парень должен проехать с ними в военкомат, так как они проводят операцию по розыску уклонистов от военной службы. Молодой человек пояснил, что он не призывного возраста, однако люди, которые представились сотрудниками военного комиссариата, но не предъявили удостоверений, вызвали полицейских. Парень тоже позвонил в участок.

Полицейские взяли у военных объяснения и выяснили, что молодой человек не находится в розыске как уклонист.

А представитель Объединенного командования "Запад" Анатолий Прошин подтвердил, что подобные мероприятия проводятся. В Ровно даже прибыли сотрудники военкомата из Хмельницкой области для усиления.

"Массово не выполняется закон, люди не прибывают в военкоматы. Если бы выполняли у нас закон, такого бы не было, мы уже идем на крайние меры", - сказал Анатолий Прошин.