2018-12-09T15:47:24+03:00
Политика

Украина поставила партию беспилотников для химических провокаций

Также заготовлены фейковые видеоматериалы, чтобы опорочить Республику
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Новые ударные беспилотные летательные аппараты будут применяться для проведения химической провокации на Донбассе и налета на критически важные объекты ДНР. Фото: styler.rbc.uaНовые ударные беспилотные летательные аппараты будут применяться для проведения химической провокации на Донбассе и налета на критически важные объекты ДНР. Фото: styler.rbc.ua
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Киев доставил на горловское направление большую партию ударных беспилотных летательных аппаратов для организации химической провокации в Донбассе и нанесения ударов по критически важным объектам ДНР. Об этом сегодня, ссылаясь на данные разведки, сообщил начальник пресс-службы Управления Народной милиции Республики Даниил Безсонов.

- Наша разведка получила достоверные данные о прибытии на горловское направление железнодорожным составом большого количества ударных беспилотников типа «Warmate-1» и «Bayraktar TB2». Последний – совместного производства Украины с Турцией, который способен нести до 70 килограмм полезной нагрузки. О закупке данного БЛА недавно хвалились украинские власти, — отметил Безсонов.

Он добавил, что, по данным источников в штабе операции объединенных сил (ООС), новые ударные беспилотные летательные аппараты будут применяться для проведения химической провокации на Донбассе и налета на критически важные объекты ДНР в ходе массированного ракетно-авиационного удара ВСУ.

- Также украинскими и британскими военными специалистами заготовлено несколько постановочных видеоматериалов с применением компьютерной графики, предназначенных для вброса на информационных ресурсах, после проведения химической провокации. Фальшивки должны стать доказательством якобы причастности военнослужащих Народной милиции к применению беспилотных средств с химическим оружием, — заявил начальник пресс-службы УНМ.

В этой связи Безсонов обратился к мировой общественности с предупреждением о том, что «подобные видеоматериалы являются откровенным фейком, имеющим цель дискредитировать руководство Республики».

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