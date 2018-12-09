2018-12-09T14:08:39+03:00
Политика

Сотрудникам СБУ снова померещились провокаторы

Украинец покритиковал военное положение и угодил за решетку
Ольга ГАЛЬСКАЯ
Поделиться:
"Провокатор" покритиковал военное положение и попал за решетку. ФОТО: Пресс - служба СБУ"Провокатор" покритиковал военное положение и попал за решетку. ФОТО: Пресс - служба СБУ
Изменить размер текста:

Сотрудники СБУ продолжают разоблачать провокаторов, которые якобы действуют по "указке Кремля".

Недавно пресс - служба ведомства отрапортовала об очередном разоблачении: пойман участник сети интернет-провокаторов (появился такой термин), который намеренно распространял панику после введения военного положения.

Версия СБУ такова: якобы по заданию РФ группа распространяла в соцсетях фейковые сообщения касательно военного положения. Житель города Каменское на Днепропетровщине распространял в соцсетях информацию с публичными призывами к изменению государственной границы Украины.

У парня обнаружили электронную переписку с гражданами РФ и жителями Крыма. Ему ставили задачи публиковать статьи о "правомерности" действий Военно-морских сил РФ вблизи Керченского пролива и об осуждении действий украинских моряков.

В СБУ утверждают: якобы кураторы из РФ рассылали фейковую информацию от украинской власти с указаниями по "использованию для военных нужд" автомобилей с иностранной регистрацией, фейковые фотографии пустых продуктовых прилавков магазинов на территории Украины, больших очередей на автозаправочных станциях, повесток из военных комиссариатов.

После задержания "интернет - провокатора", на жителей незалежной полилась пропаганда в стиле: "Военное положение - это хорошо!", "При военном положении гражданам ничего не угрожает!", "Слава военному положению!" и т.д.

Выступать с этими речами заставили мэров городов и руководителей полиции.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Донецкий дизайнер Алеся Кошечкина представила коллекцию "Муза Сансары"
Украинским СМИ теперь не так просто посещать передовую Донбасса
Украина снова обстреляла Саханку
Охота за уклонистами: в ВСУ уже хотят загонять подростков
Украина поставила партию беспилотников для химических провокаций
На украинских блок-постах настоящий грабеж
Сводки "перемирия" в Республике за субботу
Мариупольчанка наказана за отказ лечить ребенка
В Украине планируют "воскресить" "Сатану" - мощнейшие ядерные ракеты
Украинские боевики обстреляли ЛНР
Пьяный водитель в Мариуполе въехал в остановку с людьми
Флаг ДНР был развернут во время протестов во Франции
Небоевые потери ВСУ: Командиры убивают своих солдат за отказ воевать
Завтра в Донецкой филармонии выступят российские музыканты
Чехия поставляет Украине бронетехнику
ВСУ нарушают права херсончан
ВСУ стреляли из ЗРК у линии соприкосновения
Письмо Деду Морозу: Стартовал конкур для детей
ОБСЕ не досчиталась 50 бронемашин ВСУ