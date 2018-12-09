2018-12-09T13:38:42+03:00
Политика

Сводки "перемирия" в Республике за субботу

17 раз применялось орудие со стороны ВСУ
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Летопись перемирия хороша видна в прифронтовых селах.Летопись перемирия хороша видна в прифронтовых селах.Фото: Юлия АНДРИЕНКО
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За минувшие сутки украинские оккупационные войска 17 раз обстреляли ДНР, выпустив по территории Республики свыше 200 различных боеприпасов. Об этом сегодня сообщил руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.

- За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило 17 раз. Общее количество примененных ВФУ боеприпасов – 191 единица, — рассказал он.

По данным СЦКК, под огонь украинских боевиков попали район Вольво-центра на севере Донецка, поселки шахты Трудовская, Александровка, Старомихайловка и Лозовое на западе столицы, поселок Еленовка к югу от Донецка, Ясиноватая и прилегающие к ней населенные пункты Крутая Балка, Каштановое, Минеральное и Жабичево, также под обстрелом оказались поселки шахты имени Изотова и Зайцево на севере Горловки.

При обстрелах применялись минометы калибрами 82 и 120 м, зенитные установки, гранатометы и стрелковое оружие. Информация о пострадавших уточняется.

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