Мариупольчанка наказана за отказ лечить ребенка

СЕГОДНЯ 12:36 2018-12-09T12:36:41+03:00

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Мариупольчанку правоохранители привлекли к ответственности за отказ лечить ребенка.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

В полицию поступило сообщение от социальной службы по делам семьи, детей и молодежи, а также от медиков, которые сообщили, что одна из местных жительниц, которая является опекуном 12-летней внучки, не выполняет своих обязанностей относительно воспитания ребенка.

Инспекторы ювенальной превенции Центрального отдела полиции вместе с врачами и представителями социальной службы пришли домой к семье, чтобы проверить условия проживания.

Как оказалось, девочка нуждается в лечении, но бабушка не выполняет рекомендации врачей. По словам женщины ребенку вредит назначенное лечение, поэтому она решила отказаться от него.

Пока что инспекторы провели с женщиной профилактическую беседу и составили в отношении ее административный протокол по ч.1 ст.184 (Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей).