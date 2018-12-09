2018-12-09T11:18:17+03:00
Политика

В Украине планируют "воскресить" "Сатану" - мощнейшие ядерные ракеты

Аргументируют это борьбой с "российской агрессией"
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Экс-представитель миссии Украины при НАТО, генерал-майор ВСУ Гаращук в эфире канала «Обозреватель» призвал украинские власти использовать имеющиеся возможности для создания собственного ядерного оружия.

- Ещё раз скажу, у нас есть все мощности для того, чтобы разработать и выпустить своё ядерное оружие. В мире нет на сегодняшний день такого завода по выпуску таких ракет, межконтинентальных баллистических, какой был в бывшем СССР, потом в независимой Украине, находится в Днепропетровске. Ни США, ни Россия, ни Китай не выпустили ракету, которая называется «Сатана», — заявил Гаращук.

При этом генерал подчеркнул, что в нынешних условиях «российской агрессии» украинскому руководству не стоит опасаться международных санкций в вопросе восстановления ядерного оружия.

Р-36М (по классификации НАТО — SS-18 Mod.1,2,3 Satan, в переводе — Сатана) — советский стратегический ракетный комплекс третьего поколения. Ракеты этого типа являются самыми мощными из всех межконтинентальных баллистических ракет. По технологическому уровню комплекс не имеет аналогов среди зарубежных ракетных комплексов. Создавался кооперацией промышленности под руководством КБ «Южное» (Днепропетровск).

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