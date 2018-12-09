Украинские боевики обстреляли ЛНР

СЕГОДНЯ 10:33 2018-12-09T10:54:42+03:00

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Украинские вооруженные формирования за минувшие сутки 6 раз обстреляли территорию ЛНР, применив при этом артиллерийские орудия, сообщает пресс-служба Народной милиции.

- За сутки украинские силовики 6 раз нарушили режим прекращения огня, применив артиллерию 122 мм, минометы калибром 120 и 82 мм, — говорится в сообщении.

По данным ведомства, обстрелам подверглись позиции НМ ЛНР в районах н.п. Смелое, Желобок, Калиновка и Логвиново.

Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.

Накануне разведка ДНР сообщила о первых расстрелах бойцов ВСУ из-за нежелания воевать в Донбассе.

- На позициях первого горно-штурмового батальона 128-й бригады в районе Богдановки, что под Докучаевском, на взводном опорном пункте «Ярик» в результате конфликта командира роты с подчиненными, один из бойцов был застрелен. Жертвой стал рядовой А.А. Коломиец 1989 года рождения, открыто выступавший против участия подразделения в новом этапе гражданской войны, – сказал Безсонов.