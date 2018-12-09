2018-12-09T10:05:20+03:00
Происшествия

Пьяный водитель в Мариуполе въехал в остановку с людьми

Среди пострадавших есть ребенок
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Накануне водитель получил протокол за езду в нетрезвом виде. Фото: 0629Накануне водитель получил протокол за езду в нетрезвом виде. Фото: 0629
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В субботу вечером в оккупированном ВСУ Мариуполе водитель не справился с управлением и вылетел за пределы проезжей части на остановку с людьми. В результате ДТП пострадали по меньшей мере три человека, среди которых ребенок, сообщает пресс-служба Нацполиции «Донецкой области» в Facebook.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением и вылетел на остановку Драмтеатр, где находились люди. От наезда пострадали по меньшей мере три человека, среди которых ребенок.

«На месте прибыли медики, патрульные, сейчас ожидают следователей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что водителем Mitsubishi оказался местный житель 1996 года рождения, который неоднократно привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движения, в том числе за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Как раз накануне ему был выписан протокол за езду в нетрезвом виде.

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