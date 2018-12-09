Флаг ДНР был развернут во время протестов во Франции

СЕГОДНЯ 08:15 2018-12-09T08:18:43+03:00

Украинские СМИ теперь кричат, что за всеми событиями стоят дончане

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В Париже во время протестов «желтых жилетов» французские активисты Фабрис Сорлин и Ксавьер Моро развернули флаг Донецкой Народной Республики. Об этом сообщает WarGonzo.

- За протестами во Франции на самом деле стоят донбасские сепаратисты. Жёлтые жилеты раскрыли реальную политическую платформу своего протеста, — иронично прокомментировали фото авторы проекта WarGonzo. Отметим, что ряд украинских изданий всерьез воспринял данное сообщение.

Следует отметить, что один из тех, кто на фото держит флаг – Сорлин Фабрис внесен в базу сайта "Миротворец". Кроме того, он руководит аналитическим центром Katehon, в состав наблюдательного совета которого входит Александр Дугин, а также Андрей Климов – член Совета Федерации РФ.

Напомним, 21 ноября посольство Украины в США попросило компании Amazon и eBay изъять из онлайн-продажи символику республик Донбасса. Об этом сообщает пресс-служба посольства в Facebook. Посольство официально обратилось к основателю Amazon Джеффу Безосу с призывом снять с сайта amazon.com товары с символикой «террористической организации ДНР», а также к руководству компании eBay Inc. о принятии аналогичных мер в отношении продукции с символикой ЛНР и ДНР.