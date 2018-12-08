2018-12-08T16:41:46+03:00
Политика

Чехия поставляет Украине бронетехнику

Таковы данные разведки ДНР
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Тридцать бронетранспортеров поставила Чехия Украине. Об этом сегодня сообщил начальник пресс-службы Управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

- Нашей разведке известно о прибытии на Украину 20 боевых машин пехоты из Чехии, переправку части которых вчера задокументировали СМИ. Ранее в Мариуполь прибыла партия из десяти танков, снятых с хранения и проданных Украине Чехией. Очень печально констатировать тот факт, что государства, население которых пострадало от зверств нацистской Германии, сейчас так откровенно поддерживают фашистский режим Порошенко, - сказал Даниил Безсонов.

Также он сообщил, что прибывшие танки предназначены для усиления 56-й мотопехотной бригады, дислоцированной под Мариуполем.

По разведданным, в течение недели в 56-ю бригаду из Кривого рога передадут еще 20 бронемашин из 17-й танковой бригады, имеющих технические неисправности. Появившийся некомплект в 17-й бригаде восполнят за счет бронемашин из Чехии.

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