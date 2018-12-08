ВСУ нарушают права херсончан

8 Дек. 15:53 2018-12-08T15:53:01+03:00

Народная милиция ЛНР призывает МККК и ООН обратить внимание на это

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Официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко на брифинге в ЛИЦ призвал представителей Международного комитета Красного Креста и Организации объединенных наций обратить внимание на нарушение украинскими силовиками прав и свобод жителей Херсонской области.

- После введения военного положения в десяти областях Украины резко возросло число нарушений прав и свобод граждан Украины со стороны командования ВСУ, - отметил Марочко. - Украинские силовики отнимают личные транспортные средства граждан и иное имущество, объекты гражданской инфраструктуры используют для размещения вооруженных формирований.

По его словам, распоряжением главы Херсонской области от 29 ноября сего года утверждены объекты для размещения подразделений 124-й отдельной бригады территориальной обороны на время действия режима военного положения. Согласно документу, управление бригады размещено в детском оздоровительном лагере «Радуга». 192-й батальон бригады – в Александровской средней школе Голопристанского района.

Кроме того, личный состав 193-го батальона разместился на территориях Каховской ОШ № 2 и детского сада в Волынское, 194-й батальон – на территории Кизомыской ОШ Белозерского района. Командование и личный состав 195-го батальона заняли территорию Олешковской специальной общеобразовательной школы, а 196-го батальона - детский сад «Орленок» Новокаховского горсовета.