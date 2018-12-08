2018-12-08T15:53:01+03:00
Политика

ВСУ нарушают права херсончан

Народная милиция ЛНР призывает МККК и ООН обратить внимание на это
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Поделиться:
Изменить размер текста:

Официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко на брифинге в ЛИЦ призвал представителей Международного комитета Красного Креста и Организации объединенных наций обратить внимание на нарушение украинскими силовиками прав и свобод жителей Херсонской области.

- После введения военного положения в десяти областях Украины резко возросло число нарушений прав и свобод граждан Украины со стороны командования ВСУ, - отметил Марочко. - Украинские силовики отнимают личные транспортные средства граждан и иное имущество, объекты гражданской инфраструктуры используют для размещения вооруженных формирований.

По его словам, распоряжением главы Херсонской области от 29 ноября сего года утверждены объекты для размещения подразделений 124-й отдельной бригады территориальной обороны на время действия режима военного положения. Согласно документу, управление бригады размещено в детском оздоровительном лагере «Радуга». 192-й батальон бригады – в Александровской средней школе Голопристанского района.

Кроме того, личный состав 193-го батальона разместился на территориях Каховской ОШ № 2 и детского сада в Волынское, 194-й батальон – на территории Кизомыской ОШ Белозерского района. Командование и личный состав 195-го батальона заняли территорию Олешковской специальной общеобразовательной школы, а 196-го батальона - детский сад «Орленок» Новокаховского горсовета.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Небоевые потери ВСУ: Командиры убивают своих солдат за отказ воевать
Завтра в Донецкой филармонии выступят российские музыканты
Чехия поставляет Украине бронетехнику
ВСУ стреляли из ЗРК у линии соприкосновения
Письмо Деду Морозу: Стартовал конкур для детей
ОБСЕ не досчиталась 50 бронемашин ВСУ
Два человека погибли в пожаре в Петровском районе Донецка
Обстрелы ДНР: ВСУ за сутки 20 раз нарушили «перемирие»
Небоевые потери ВСУ: Семь бойцов за неделю дезертировали
На сборах ВСУ один боец погиб, еще двое получили ранения
В Донецке у местного жителя изъяли более 800 кустов конопли и снотворного мака
В ДНР зарегистрирован 10-тысячный ребенок в этом году
До 2023 года в ДНР сформируют единую электронный реестр пациентов
В Донецке прошел митинг, посвященный дню георгиевской ленточки
ДНР готова к обмену пленными 27 декабря. Украина молчит
В правительстве ДНР рассказали, как будут стабилизировать цены на продукты
Донбасс Опера представит "Богему" Джакомо Пуччини
За прошедшие сутки ВСУ выпустили по Республике 196 боеприпасов
Призывные пункты Украины обманом отправляют воевать выпускников военных кафедр
Украинские пограничники оставили ночевать в «серой зоне» под Горловкой 20 машин
Погода в Донецке: сегодня в городе пасмурно и снег
Питьевую воду в ДНР сейчас пить можно
На Украине охотятся на уклонистов, а на передовую прислали солдат-срочников
Пожилую женщину в Горловке ранили солдаты из бригады Татуся
Порошенко «благословил» десантников на новую бойню в Донбассе
Все школы Волновахи закрыли на карантин