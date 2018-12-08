ВСУ стреляли из ЗРК у линии соприкосновения

СЕГОДНЯ 15:07 2018-12-08T15:07:51+03:00

Об этом сообщили в Народной милиции ЛНР

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ВСУ провели учебные стрельбы из зенитных ракетных комплексов «Стрела-10» у линии соприкосновения. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

По его словвам, ВСУ продолжают наращивать группировку в зоне проведения так называемой «операции объединенных сил».

- В районе населенного пункта Васюковка отмечено размещение 12 единиц реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» реактивного дивизиона 72-й механизированной бригады ВСУ, - рассказал Андрей Марочко. - Кроме того, в нарушение линий отвода тяжелого вооружения в 15 километрах от линии боевого соприкосновения в районе населенного пункта Предтечино украинские боевики из той же 72-й бригады провели учебные стрельбы из ЗРК «Стрела-10».

Официальный представитель Народной милиции подчеркнул, что подобные действия противоречат Минским договоренностям и способствуют обострению ситуации в районе. Он призвал сотрудников миссии ОБСЕ зафиксировать указанные нарушения в своих отчетах.