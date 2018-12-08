2018-12-08T15:07:51+03:00
Политика

ВСУ стреляли из ЗРК у линии соприкосновения

Об этом сообщили в Народной милиции ЛНР
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Поделиться:
Изменить размер текста:

ВСУ провели учебные стрельбы из зенитных ракетных комплексов «Стрела-10» у линии соприкосновения. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

По его словвам, ВСУ продолжают наращивать группировку в зоне проведения так называемой «операции объединенных сил».

- В районе населенного пункта Васюковка отмечено размещение 12 единиц реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» реактивного дивизиона 72-й механизированной бригады ВСУ, - рассказал Андрей Марочко. - Кроме того, в нарушение линий отвода тяжелого вооружения в 15 километрах от линии боевого соприкосновения в районе населенного пункта Предтечино украинские боевики из той же 72-й бригады провели учебные стрельбы из ЗРК «Стрела-10».

Официальный представитель Народной милиции подчеркнул, что подобные действия противоречат Минским договоренностям и способствуют обострению ситуации в районе. Он призвал сотрудников миссии ОБСЕ зафиксировать указанные нарушения в своих отчетах.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Управлению ударными беспилотниками ВСУ обучают западные инструкторы
Украина три раза обстреляла ЛНР
За время войны на Донбассе погибли больше 3300 мирных жителей
В ДНР дал сбой мобильный оператор «Феникс»
ВСУ массированно обстреляли западную окраину Донецка
Украина готовит провокации на своей территории, которые могут привести к экологической катастрофе
Порошенко в который раз пообещал освободить Донбасс
Украина сорвала согласование Рождественского перемирия
Итоговая аттестация по русскому языку в 9-м и 11-м классе в ЛНР сильно изменилась
"Три поросенка" - сказка о дружбе и взаимопомощи открыла череду новогодних показов в Донецкой муздраме
Новогоднего перемирия в Донбассе не будет? Представители Украины покинули зал переговоров
Разведка ДНР фиксирует подготовку Украины к активным боевым действиям в Горловке
В Рубежном зенитно-ракетные комплексы размещены вблизи домов
В Минске до сих пор не может начаться работа подгруппы по безопасности
Леонид Пасечник с рабочим визитом посетил Республику Южная Осетия
Прифронтовые населенные пункты обещали не обойти вниманием
Новогодний спектакль "Книга джунглей. Маугли" восстановили в Луганском драмтеатре
Подписан договор о дружбе между ЛНР и Южной Осетией
Юные воришки сигарет задержаны в Снежном