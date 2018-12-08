2018-12-08T12:26:23+03:00
Политика

ОБСЕ не досчиталась 50 бронемашин ВСУ

Из вооружений, «пропавших» из мест хранения, ВСУ обстреливают ЛНР
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали отсутствие в местах хранения 50 единиц военной техники ВСУ. Об этом на брифинге в ЛИЦ сообщил и.о. начальника управления Народной милиции ЛНР полковник Михаил Филипоненко.

- Украинская военная техника и вооружение, которые в нарушение Минских соглашений находятся вблизи линии соприкосновения, регулярно отражаются в ежедневных официальных отчетах миссии ОБСЕ, - сказал он. - На этой неделе вне мест хранения зафиксировано: два зенитных ракетных комплекса «Стрела-10»; три единицы – 152-мм самоходных гаубиц 2С3 «Акация»; четыре 152-мм буксируемые гаубицы «Мста-Б»; пять 122-мм гаубиц Д-30; 13 120-мм минометов 2Б11 и М120; 12 100-мм противотанковых пушек МТ-12 «Рапира»; 11 танков Т-64.

Большая часть перечисленного вооружения используется подразделениями ВСУ при обстрелах территории ЛНР.

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