Два человека погибли в пожаре в Петровском районе Донецка

8 Дек. 11:11 2018-12-08T11:18:22+03:00

За минувшие сутки в ДНР спасатели ликвидировали шесть пожаров

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Два человека погибли в результате пожара в одном из жилых домов на улице Вильгельма Пика, что в Петровского района Донецка. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе МЧС ДНР.

- В результате возгорания двухквартирного жилого дома погибло два человека: мужчина 1932 года рождения и женщина 1953 года рождения, - сказали в МЧС.

Причину пожара устанавливают эксперты.

Всего за минувшие сутки в ДНР спасатели ликвидировали шесть пожаров в Донецке, Макеевке, Шахтерске и Харцызске.