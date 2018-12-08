Два человека погибли в пожаре в Петровском районе Донецка
Причину возгорания жилого дома устанавливают
За минувшие сутки в ДНР спасатели ликвидировали шесть пожаров
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Два человека погибли в результате пожара в одном из жилых домов на улице Вильгельма Пика, что в Петровского района Донецка. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе МЧС ДНР.
- В результате возгорания двухквартирного жилого дома погибло два человека: мужчина 1932 года рождения и женщина 1953 года рождения, - сказали в МЧС.
Причину пожара устанавливают эксперты.
Всего за минувшие сутки в ДНР спасатели ликвидировали шесть пожаров в Донецке, Макеевке, Шахтерске и Харцызске.