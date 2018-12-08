Обстрелы ДНР: ВСУ за сутки 20 раз нарушили «перемирие»

СЕГОДНЯ 10:10 2018-12-08T10:10:24+03:00

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ВСУ за сутки 20 раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по ДНР 121 боеприпас. Об этом сообщил руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.

По его словам, под огнем ВСУ оказались район «Вольво-центра», село Спартак, поселки Жабичево, шахты Трудовская на окраинах и в окрестностях Донецка, город Ясиноватая, прилегающее к нему село Крутая Балка, а также села Ленинское, Саханка, Коминтерново на юге ДНР.

Украинские силовики применяли вооружение БМП, БТР, гранатометы и крупнокалиберное стрелковое оружие.

Напомним, что за предыдущие сутки ВСУ 20 раз нарушили «перемирие», выпустив по территории ДНР 196 боеприпасов.