Небоевые потери ВСУ: Семь бойцов за неделю дезертировали

СЕГОДНЯ 09:19 2018-12-08T09:19:02+03:00

В Народной милиции отмечают, что морально-психологическое состояние украинских силовиков ухудшается

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Семь военнослужащих ВСУ за неделю самовольно оставили места несения службы в зоне проведения так называемой «операции объединенных сил». Об этом сообщил и.о. начальника управления Народной милиции ЛНР полковник Михаил Филипоненко.

По его словам, среди военнослужащих оперативно-тактической группировки «Север» продолжает снижаться уровень морально-психологического состояния.

- В первую очередь это связано с переносом плановой замены на более поздние сроки, задержкой выплаты денежного довольствия и неудовлетворительной организацией быта подразделений ВСУ в зоне «ООС», - пояснил Михаил Филипоненко.

В Народной милиции неоднократно отмечали, что морально-психологическое состояние украинских силовиков ухудшается, они продолжают мародерствовать и устраивать «пьяные разборки», участились случаи неуставных взаимоотношений, приводящих к дезертирству и самоубийствам среди военнослужащих ВСУ.