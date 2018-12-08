На сборах ВСУ один боец погиб, еще двое получили ранения
Военнослужащий ВСУ погиб, еще два получили ранения при взрыве ручной гранаты во время учебных сборов. Об этом на брифинге в Луганске сообщил исполняющий обязанности начальника управления Народной милиции ЛНР полковник Михаил Филипоненко.
Он отметил, что «в рядах вооруженных сил Украины начали появляться первые жертвы военного положения».
- Во время проведения сборовых мероприятий с военнообязанными на базе 53-й отдельной механизированной бригады по причине некомпетентности руководителей занятия и несоблюдения требований безопасности от разрыва ручной гранаты один военнослужащий ВСУ погиб, еще двое получили ранения, - сообщил Филипоненко.