2018-12-08T07:58:02+03:00
Политика

На сборах ВСУ один боец погиб, еще двое получили ранения

В Народной милиции рассказали, что на сборах ВСУ взорвалась ручная граната
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Военнослужащий ВСУ погиб, еще два получили ранения при взрыве ручной гранаты во время учебных сборов. Об этом на брифинге в Луганске сообщил исполняющий обязанности начальника управления Народной милиции ЛНР полковник Михаил Филипоненко.

Он отметил, что «в рядах вооруженных сил Украины начали появляться первые жертвы военного положения».

- Во время проведения сборовых мероприятий с военнообязанными на базе 53-й отдельной механизированной бригады по причине некомпетентности руководителей занятия и несоблюдения требований безопасности от разрыва ручной гранаты один военнослужащий ВСУ погиб, еще двое получили ранения, - сообщил Филипоненко.

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