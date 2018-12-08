В Донецке у местного жителя изъяли более 800 кустов конопли и снотворного мака

СЕГОДНЯ 07:26 2018-12-08T07:26:33+03:00

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Сотрудники полиции Донецка на территории частного домовладения изъяли свыше 800 наркосодержащих растений. Наркоторговцу грозит до 10 лет тюрьмы. Об этом сообщили в пресс-службе МВД ДНР.

- Сотрудники сектора по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Кировского районного отдела Донецка провели в домовладении местного жителя санкционированный обыск, в ходе которого обнаружили и изъяли 663 куста культивированного растения конопли, 150 кустов мака снотворного, а также ломанные части растения (мак снотворный весом около 800 граммов), - рассказали в МВД.

В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по нескольким статьям. Их санкция предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей.