2018-12-08T07:26:33+03:00
Происшествия

В Донецке у местного жителя изъяли более 800 кустов конопли и снотворного мака

Наркоторговцу «светит» до десяти лет лишения свободы
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Поделиться:
Изменить размер текста:

Сотрудники полиции Донецка на территории частного домовладения изъяли свыше 800 наркосодержащих растений. Наркоторговцу грозит до 10 лет тюрьмы. Об этом сообщили в пресс-службе МВД ДНР.

- Сотрудники сектора по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Кировского районного отдела Донецка провели в домовладении местного жителя санкционированный обыск, в ходе которого обнаружили и изъяли 663 куста культивированного растения конопли, 150 кустов мака снотворного, а также ломанные части растения (мак снотворный весом около 800 граммов), - рассказали в МВД.

В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по нескольким статьям. Их санкция предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Управлению ударными беспилотниками ВСУ обучают западные инструкторы
Украина три раза обстреляла ЛНР
За время войны на Донбассе погибли больше 3300 мирных жителей
В ДНР дал сбой мобильный оператор «Феникс»
ВСУ массированно обстреляли западную окраину Донецка
Украина готовит провокации на своей территории, которые могут привести к экологической катастрофе
Порошенко в который раз пообещал освободить Донбасс
Украина сорвала согласование Рождественского перемирия
Итоговая аттестация по русскому языку в 9-м и 11-м классе в ЛНР сильно изменилась
"Три поросенка" - сказка о дружбе и взаимопомощи открыла череду новогодних показов в Донецкой муздраме
Новогоднего перемирия в Донбассе не будет? Представители Украины покинули зал переговоров
Разведка ДНР фиксирует подготовку Украины к активным боевым действиям в Горловке
В Рубежном зенитно-ракетные комплексы размещены вблизи домов
В Минске до сих пор не может начаться работа подгруппы по безопасности
Леонид Пасечник с рабочим визитом посетил Республику Южная Осетия
Прифронтовые населенные пункты обещали не обойти вниманием
Новогодний спектакль "Книга джунглей. Маугли" восстановили в Луганском драмтеатре
Подписан договор о дружбе между ЛНР и Южной Осетией
Юные воришки сигарет задержаны в Снежном