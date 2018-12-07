2018-12-07T18:46:55+03:00
Общество

В ДНР зарегистрирован 10-тысячный ребенок в этом году

Свидетельство о рождении вручил Глава Республики Денис Пушилин
Никита МАКАРЕНКОВ
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В ДНР зарегистрирован 10-тысячный ребенок в этом годуВ ДНР зарегистрирован 10-тысячный ребенок в этом годуФото: Юрий СОБОЛЕВ
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Сегодня в Пролетарском районе Донецка был зарегистрирован 10-тысячный ребенок в этом году в Донецкой Народной Республике. Поздравить «юбиляров» прибыл лично Глава Республики Денис Пушилин.

Он вручил семье Селезневых подарки – цветы, деньги и памятный знак. 10-тысячном ребенком, которому в этом году выдали свидетельство о рождении, стала девочка – родители назвали её Алисой. Родилась малышка 18 ноября.

Выдача свидетельств гражданского состояния образца Республики была начата в июле 2015 года. Традиция торжественного вручения десятитысячного свидетельства о регистрации ребенка появилась на следующий год.

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