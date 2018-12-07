Донбасс Опера представит "Богему" Джакомо Пуччини

СЕГОДНЯ 10:32 2018-12-07T10:32:26+03:00

Опера «Богема» была впервые представлена на сцене Королевского театра в Турине 1 февраля 1896 года и вот уже более 120 лет украшает репертуары лучших театров мира. Фото: пресс-служба Донбасс Оперы

Изменить размер текста: A A

22 декабря отмечается 160-летие со дня рождения выдающегося итальянского композитора Джакомо Пуччини. Донбасс Опера к празднованию юбилея маэстро Пуччини 16 декабря представляет оперу «Богема» в исполнении ведущих артистов театра, сообщает пресс-служба Донбасс Оперы.

Джакомо Пуччини называют последним великим оперным композитором. Последняя работа Пуччини вышла в свет, когда в живых не осталось ни одного равного ему по таланту композитора, а опера переживала творческий застой. Пуччини был наследником традиций итальянского бельканто, великолепным мелодистом и в то же время – обладал безупречным чувством театра, считая, что музыка и действие должны быть единым целым. Он соединил XIX и XX века, на рубеже столетий Джакомо Пуччини стал самым популярным композитором в мире. Его оперы шли на четырех континентах. Маэстро побывал на их постановках в Египте и Великобритании, США и Аргентине, Уругвае и Венгрии. Пуччини – третий по исполняемости оперный композитор в мире, после Верди и Моцарта.

Джакомо Пуччини оставил миру богатое оперное наследие. Прекрасные произведения – «Богема», «Турандот», «Мадам Баттерфляй» украшают репертуар Донбасс Оперы.

Своей самой любимой оперой Пуччини считал «Мадам Баттерфляй», которая на протяжении многих лет живет на сцене Донецкого театра. Все внимание в опере сосредоточено на образе Баттерфляй и ее личной драме. В центре произведения – трагическая судьба юной девушки, описанная Дэвидом Беласко в пьесе «Гейша».

«Лебединой песней» талантливого композитора стала масштабная опера «Турандот», основанная на сказке Карло Гоцци. Поставил этот красочный спектакль на сцене Донбасс Оперы режиссер из Санкт-Петербурга Александр Лебедев. Донбасс Опера с большим успехом представила оперу «Турандот» на гастролях в России в 2016 и 2017 годах.

И самое популярное произведение Пуччини – это опера «Богема». Не случайно именно эта опера была выбрана театром для празднования 160-летия великого оперного композитора Джакомо Пуччини.

Сюжет оперы очень понятен зрителю. История четырех друзей и их подруг разворачивается накануне Рождества. Главные герои оперы – это студенты, крайне бедные молодые люди, но чувство юмора, молодость и оптимизм помогают дружной творческой компании пережить жизненные невзгоды. Но когда случается беда, они все готовы прийти на помощь и искренне сопереживают.

Опера «Богема» была впервые представлена на сцене Королевского театра в Турине 1 февраля 1896 года и вот уже более 120 лет украшает репертуары лучших театров мира. Донецкий театр в разные годы представлял оперу «Богема» в исполнении прекрасных солистов, и она всегда шла с неизменным успехом.

Особенно хочется отметить постановку режиссера Нины Найденовой из Болгарии, премьера которой состоялась 17 февраля 2011 года. Эта интерпретация оперного шедевра очень полюбилась донецким зрителям. В ней максимально раскрыты характеры героев, глубина их переживаний. А именно это и «цепляет» зрителя за живое.

Пуччини очень трепетно относился к раскрытию женских образов в своих произведениях. В «Богеме» представлены два контрастных образа – бескорыстная и преданная Мими и расчетливая и ветренная Мюзетта.

Заслуженная артистка Украины Наталия Нарожная вот уже 19 лет выходит на сцену Донбасс Оперы в образе Мими. Впервые она исполняла эту партию как выпускница Донецкой государственной музыкальной академии им. С.С. Прокофьева.

- Мими – очень трогательная, доверчивая, тонкая, мягкая натура, – рассказывает Наталия Нарожная. – Она, как и каждая женщина хочет, чтобы к ней относились трепетно, любили и уважали. Уже в третьем акте мы видим, как она борется за свою любовь. У Мими звучат драматические ноты, с надрывом, со слезами в голосе. Она готова отказаться от возлюбленного, выставить себя в худшем свете ради счастья любимого. Мне было очень интересно работать над этой партией, было огромное желание показать свои вокальные возможности. Ведь она очень многогранная – игривая, драматическая, лирическая. Пуччини интересен тем, что он раскрывает женский голос с разных сторон. Я всегда с волнением готовлюсь к спектаклю, настраиваюсь, потому что предъявляется много требований – это слово, интонация, тембральные краски, перевоплощение в скоромную девушку, передача ее трагедии.

- Мюзетта – прямая противоположность Мими. Она корыстолюбива, стремится к роскоши и богатству, поэтому она такая яркая, броская. Ей все равно, кто ее избранник, лишь бы он обеспечил ей комфортную жизнь. Но в конце спектакля она понимает, что не в силах забыть своего возлюбленного, – делится своими мыслями исполнительница партии Мюзетты Мэри Саргсян.

16 декабря 2018 года в спектакле «Богема» главные партии исполнят прекрасные солисты театра: заслуженная артистка Украины Наталия Нарожная – Мими; лауреат международного конкурса Андрей Кривохата – Рудольф; Мэри Саргсян – Мюзетта; лауреат международного конкурса Владислав Лысак – Марсель; Артем Ярошевич – Шонар; Максим Алексейчук – Коллен.

Донбасс Опера приглашает всех ценителей классического оперного искусства вместе отпраздновать юбилей гениального композитора Джакомо Пуччини и насладиться шедевром мирового оперного искусства – спектаклем «Богема».