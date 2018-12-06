2018-12-06T19:39:46+03:00
Политика

Питьевую воду в ДНР сейчас пить можно

Санэпидемслужба Республики не выявила отклонений в исследуемых пробах
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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В Министерстве здравоохранения сегодня отчитались о качестве питьевой воды в ДНР.

- За период с 29 ноября по 5 декабря санитарно-эпидемиологической службой отобрано и исследовано на микробиологические и санитарно-химические показатели 66 проб питьевой воды. В исследованных пробах не выявлены отклонения, — сообщили ДАН в пресс-службе ведомства.

Пробы были отобраны в централизованной распределительной сети и других источниках.

Кстати, и на сайте администрации Донецка сегодня появилось сообщение о том, что по результатам химико-бактериологического контроля безопасности и качества в ноябре питьевая вода в столице соответствовала нормативам. Отклонений по органолептическим, физико-химическим, санитарно-токсикологическим, микробиологическим показателям не выявлено. А контролировало качество питьевой воды химико-бактериологическая лаборатория Донецкгорводоканала.

Тем временем, жители поселка Широкое, которое расположено между Иловайском и Зугрэсом, обратили внимание на внесезонное хлорирование воды в колодце в поселке Троицко-Харцызск.

- Поселок расположен буквально в километре от нас. Там есть колодец, где мы набираем воду для питья и бытовых нужд, – поделилась с «КП» местная жительница Наталья. - Обычно его хлорируют по весне и в конце лета, когда вода цветет. А здесь набросали хлорки 5 декабря. Мы даже не успели запастись водой для питья. Наверное, хлорку в Республику завезли. Вот теперь и расходуют ее для отчета. Лучше бы поберегли для сезона.

Напомним, что летом у жителей Республики было немало нареканий на качество питьевой воды. А в Макеевке даже была отмечена вспышка инфекционно-кишечных заболеваний.

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