На Украине охотятся на уклонистов, а на передовую прислали солдат-срочников

СЕГОДНЯ 17:20 2018-12-06T17:20:22+03:00

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- Для восполнения некомплекта в войсках, представители военкоматов совместно с полицией устроили охоту на уклонистов прямо на улицах населенных пунктов, – рассказал замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Также участились случаи похищения людей. Подобные факты зафиксированы в Киеве, Одессе, Львове и Николаеве. Причем людей похищают под предлогом «призыва на сборы», а потом от родственников требуют денежные выкупы.

Одновременно разведка ДНР получила данные о переброске украинских военнослужащих срочной службы в зону боевых действий в Донбассе. Это делается в нарушение существующих правил службы в ВСУ.

- В 17-й мотопехотный батальон 57 отдельной механизированной бригады, которая находится вблизи Спартака, прибыли военнослужащие срочной службы, – сообщил полковник Басурин.

И это не единичный случай. Причем срочников направляют на передовую втайне от родственников.

- В случае гибели вашего сына, вас просто уведомят о несчастном случае на одном из полигонов в глубине Украины, – предупредил Басурин матерей украинских солдат.

Кстати, сегодня президент Петр Порошенко, выступая перед десантниками в Житомирской области, заявил, в период действия военного положения в некоторые военкоматы пришло в 2-3 раза больше резервистов, чем нужно было. Можно только догадываться, какими методами в военкоматах добились таких показателей «окрепшего духа патриотизма».